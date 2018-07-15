Двукратные!! Франция победила Хорватию и выиграла ЧМ-2018 в России!

Сегодня. Москва. Франция - Хорватия - 4:2. Французы - двукратные чемпионы мира!! Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Сборная Франции в финале чемпионата мира-2018 победила Хорватию (4:2) и выиграла турнир в России.

Французы стали двукратными чемпионами мира – в 1998 году они стали первыми у себя на родине.

В составе Франции отличились Антуан Гризманн, Поль Погба и Кильян Мбаппе, еще один мяч в свои ворота забил Марио Манджукич. У хорватов голы на счету Ивана Перишича и Манджукича.

Чемпионат мира-2018

Финал

Франция – Хорватия – 4:2 (2:1)

Голы: Манджукич, 18 - в свои ворота (1:0). Перишич, 28 (1:1). Гризманн, 38 - с пенальти (2:1). Погба, 59 (3:1). Мбаппе, 65 (4:1). Манджукич, 69 (4:2).

Франция: Ллорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез, Мбаппе, Канте (Н`Зонзи, 55), Погба, Гризманн, Матюиди (Толиссо, 73), Жиру (Фекир, 81).

Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич (Пьяца, 81), Ребич (Крамарич, 71), Ракитич, Брозович, Модрич, Перишич, Манджукич.

Предупреждения: Канте, 27. Эрнандез, 41. Врсалько, 90+2.

Судьи: ПИТАНА, Белатти, Майдана (все Аргентина).

ВАР: Иррати (Италия). Вильяно (Аргентина), Астроса (Чили), Маккели (Голландия).

15 июля. Москва. Стадион "Лужники".

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