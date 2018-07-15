Двукратные!! Франция победила Хорватию и выиграла ЧМ-2018 в России!

Сборная Франции в финале чемпионата мира-2018 победила Хорватию (4:2) и выиграла турнир в России.
Французы стали двукратными чемпионами мира – в 1998 году они стали первыми у себя на родине.
В составе Франции отличились Антуан Гризманн, Поль Погба и Кильян Мбаппе, еще один мяч в свои ворота забил Марио Манджукич. У хорватов голы на счету Ивана Перишича и Манджукича.
Чемпионат мира-2018
Финал
Франция – Хорватия – 4:2 (2:1)
Голы: Манджукич, 18 - в свои ворота (1:0). Перишич, 28 (1:1). Гризманн, 38 - с пенальти (2:1). Погба, 59 (3:1). Мбаппе, 65 (4:1). Манджукич, 69 (4:2).
Франция: Ллорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез, Мбаппе, Канте (Н`Зонзи, 55), Погба, Гризманн, Матюиди (Толиссо, 73), Жиру (Фекир, 81).
Хорватия: Субашич, Врсалько, Ловрен, Вида, Стринич (Пьяца, 81), Ребич (Крамарич, 71), Ракитич, Брозович, Модрич, Перишич, Манджукич.
Предупреждения: Канте, 27. Эрнандез, 41. Врсалько, 90+2.
Судьи: ПИТАНА, Белатти, Майдана (все Аргентина).
ВАР: Иррати (Италия). Вильяно (Аргентина), Астроса (Чили), Маккели (Голландия).
15 июля. Москва. Стадион "Лужники".
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь
Дополнительная информация
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Марио Манджукич
- Поль Погба
- Антуан Гризманн
- Иван Перишич
- Кильян Мбаппе