Дворкович поблагодарил волонтеров за вклад в организацию ЧМ-2018

Председатель оргкомитета чемпионата мира-2018 Аркадий Дворкович, операционный директор оргкомитета Дмитрий Годунов и посол ЧМ Данила Козловский поблагодарили волонтеров стадиона "Спартак" за помощь и вклад в подготовку и организацию чемпионата мира. Церемония прошла после матча Колумбия - Англия (1:1, пен. - 3:4).

- Ребята сделали все, чтобы праздник состоялся, - цитирует ТАСС Дворковича. - Атмосфера на стадионе была невероятной, и в этом большая заслуга ребят. Всем болельщикам и игрокам всё очень понравилось. Очень важно поблагодарить волонтеров, и я делаю это с удовольствием.

Я сам в эти дни улыбаюсь больше, чем за всю жизнь, потому что это огромный праздник. Ребята всегда сохраняли спокойствие и помогали людям. Думаю, этот праздник останется с ними на всю жизнь.

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