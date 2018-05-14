Дворкович - об отсутствии Глушакова в расширенном составе сборной России: "Обидно, конечно"

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович заявил, что как болельщику ему обидно не видеть хавбека "Спартака" Дениса Глушакова в расширенном составе сборной России для подготовки к чемпионату мира-2018. Ранее главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что на этой позиции в настоящее время есть более сильные кандидаты.
– Глушаков не был включен в расширенный состав команды? Обидно, конечно, – цитирует "Р-Спорт" Дворковича. – Но главный тренер назначил состав, ему решать в любом случае. Я не вправе комментировать этот вопрос, но как болельщику мне, конечно, обидно.
В завершившемся сезоне 32-летний Глушаков всего провел 39 матчей и отличился пятью мячами. В шести матчах за сборную он не забил ни одного гола.
Расширенный состав сборной России на чемпионат мира-2018 //
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180514/1136886460.html
shpasic
предлагаю новую инициативу - пусть каждый зампред правительства выбирает по игроку в состав сборной, а премьер-министр - сразу двух.
14:05