Дворкович - об отсутствии Глушакова в расширенном составе сборной России: "Обидно, конечно"

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович заявил, что как болельщику ему обидно не видеть хавбека "Спартака" Дениса Глушакова в расширенном составе сборной России для подготовки к чемпионату мира-2018. Ранее главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что на этой позиции в настоящее время есть более сильные кандидаты.

– Глушаков не был включен в расширенный состав команды? Обидно, конечно, – цитирует "Р-Спорт" Дворковича. – Но главный тренер назначил состав, ему решать в любом случае. Я не вправе комментировать этот вопрос, но как болельщику мне, конечно, обидно.

В завершившемся сезоне 32-летний Глушаков всего провел 39 матчей и отличился пятью мячами. В шести матчах за сборную он не забил ни одного гола.

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