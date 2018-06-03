Дворкович - о заявке сборной России на ЧМ-2018: "Есть некоторые опасения за позицию левого защитника"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович прокомментировал заявку сборной Росии на чемпионат мира-2018. По его словам, у него есть опасения по поводу позиции левого защитника. Игрок левого фланга обороны Константин Рауш не попал в окончательный состав команды.

- Тренер лучше видел всех игроков на тренировках, поэтому это осознанный выбор. У меня есть только некоторые опасения за позицию левого защитника - Константина Рауша не будет, с австрийцами играл Федор Кудряшов, но это не совсем его позиция, - цитирует ТАСС Дворковича. - В целом футбол непредсказуем, с таким составом все по силам. Сейчас мы видим картину, детали, знаем, что еще нужно доделать, поэтому готовность уже есть, но, конечно, последние штрихи всегда остаются.

Сборная России продолжает подготовку к домашнему ЧМ-2018. 5 июня команда Станислава Черчесова сыграет в Москве товарищеский матч с Турцией. В групповом турнире Россия встретится с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Состав сборной России на ЧМ-2018 //

Сборная России на чемпионате мира по футболу