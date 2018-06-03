Дворкович - о заявке сборной России на ЧМ-2018: "Есть некоторые опасения за позицию левого защитника"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович прокомментировал заявку сборной Росии на чемпионат мира-2018. По его словам, у него есть опасения по поводу позиции левого защитника. Игрок левого фланга обороны Константин Рауш не попал в окончательный состав команды.
- Тренер лучше видел всех игроков на тренировках, поэтому это осознанный выбор. У меня есть только некоторые опасения за позицию левого защитника - Константина Рауша не будет, с австрийцами играл Федор Кудряшов, но это не совсем его позиция, - цитирует ТАСС Дворковича. - В целом футбол непредсказуем, с таким составом все по силам. Сейчас мы видим картину, детали, знаем, что еще нужно доделать, поэтому готовность уже есть, но, конечно, последние штрихи всегда остаются.
Сборная России продолжает подготовку к домашнему ЧМ-2018. 5 июня команда Станислава Черчесова сыграет в Москве товарищеский матч с Турцией. В групповом турнире Россия встретится с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
Состав сборной России на ЧМ-2018 //
Сборная России на чемпионате мира по футболу
Vittorio-049
Выполз гоблин из мешка и даёт советы..... из дома правительства выгнали хочет стать тренером сборной
20:39
Serenky25
У меня не некоторые, а большие опасения за нормальную жизнь в нашей стране. Никчемных чиновников не разогнали, а переставили.А Дворковича куда не переставь он всегда левый.
20:22
serzheo
Притащил сюда масая из Германии, еще недоволен, что эта посредственность из фнл не играет. Иди воруй.
20:20
Babur
Вот сразу видно, что футбол спиной смотрит. Кудряшов всю дорогу левого защитника играет. В Спартаке, Тереке, Ростове, Рубине. И Жирков тоже может слева на любой позиции сыграть. "Некоторые опасения" есть за позицию правого полузащитника. Там только Алексей Миранчук один остался из живых. Самедов мертвый, а Ташаева отцепили.
20:15
Sandy45
Хорошо хоть, что не за левый палец на правой ноге центрального форварда Дворкович опасается. Лишь бы ляпнуть чего.... И это один из высших чиновников страны. Позорище.
20:12
Millwall82
"левое" у нас правительство, и не в плане политического ориентира. А футболисты...дык вы же лимит и протолкнули, теперь "наслаждайтесь".
20:10
fanat10
"опасения за позицию левого защитника" - по-моему, у председателя оргкомитета голова чем-то не тем занята. У меня опасения за ...
19:50
serzheo
Во. Блин. Знаток проявился, еще один. А ничего, что есть Жирков, который и должен там играть, а сверху - Миранчук. Это и предъявляли Черчесу, опосля австрияков, и перед игрой тоже. При чем тут посредственный гастр из клуба нижней восьмерки?
19:48
загадочный лысый ассятин
Да что там "защитник" и "некоторые опасения"... Опять сплошная толерантность!!! ЕСТЬ ОГРОМНЫЕ ОПАСЕНИЯ ЗА ""ЛЕВУЮ"" СБРОДНУЮ СТРАНЫ!!!!!
19:46
КОТЛИН
Еще один "специалист"!
19:45