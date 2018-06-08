Дворкович надеется на гостеприимство россиян во время ЧМ-2018

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович рассчитывает на то, что во время чемпионата мира россияне продемонстрируют свое гостеприимство. Он рассчитывает, что мировое первенство-2018 запомнится болельщикам.

В пятницу, 8 июня, Дворкович посетил открытие выставки "Музей мирового футбола Международной федерации футбола".

- Наша задача состоит в организации чемпионата мира, чтобы он был самым успешным в истории, - цитирует ТАСС Дворковича. - Мы хотим, чтобы эту страницу запомнили, чтобы люди комфортно чувствовали себя в России. У нас будет сотни тысяч гостей, надеемся, что россияне покажут свое гостеприимство. Надеюсь, что этот музей посетят много людей, которые прикоснутся к истории футбола.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, "Лужники", Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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