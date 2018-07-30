Две трети россиян назвали вылет сборной в 1/4 финала ЧМ случайностью

71 процент россиян следил за выступлениями сборной России на чемпионате мира-2018, следует из исследования ВЦИОМ. Национальная команда впервые в новейшей истории вышла в плей-офф и дошла до 1/4 финал турнира.

32 процента опрошенных смотрели все пять матчей сборной на мировом первенстве. Чаще прочих о просмотре всех игр заявляли люди, играющие в футбол самостоятельно (79 процентов), еще 48 процентов, играющие в футбол время от времени. Интерес к выступлению команды Станислава Черчесова на ЧМ-2018 больше проявляли мужчины (42 процента против 24 у женщин).

21 процент респондентов наблюдал за тремя-четырьмя играми сборной, 18 процентов – за одной-двумя встречами. Вместе с тем, 18 процентов сограждан не посмотрели ни одного матча россиян, но следили за результатами команды.

40 процентов опрошенных считают, что сборная России добилась на чемпионате мира максимального результата "для своего сегодняшнего состояния" (45 процентов среди тех, кто регулярно смотрел трансляции турнира). 36 процентов россиян признались, что команда Черчесова превзошла их самые смелые ожидания (45 процентов наблюдали только за играми сборной России).

По мнению 66 процентов сограждан, поражение от Хорватии (2:2, пенальти – 3:4) было случайным. Они полагают, что команды были примерно равны по силе. 17 процентов опрошенных назвали поражение справедливым, еще 10 процентов респондентов считают, что сборная России была сильнее и должна была выйти в полуфинал чемпионата мира.