Две тренировочные площадки ЧМ-2018 в Калининграде введены в эксплуатацию

Две тренировочные площадки для участников чемпионата мира-2018 в Калининграде введены в эксплуатацию, сообщил председатель комитета архитектуры и строительства города Артур Крупин в Фейсбуке. Речь идет о стадионах "Пионер" и "Локомотив".

"22 декабря агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию тренировочных площадок чемпионата мира по футболу 2018 года - стадионов "Мирный" (нынешнее название - "Пионер") и "Локомотив".

Выражаю большую признательность и благодарность руководителям территориальных управлений Ростехнадзора, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Таможенной службы и погрануправления ФСБ РФ по Калининградской области за совместную работу. Благодаря слаженным действиям все мероприятия прошли по запланированному графику", - написал Крупин.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).