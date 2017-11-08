Два жителя Калининграда попали в болото возле тренировочной площадки ЧМ-2018

7 ноября в Калининграде недалеко от стадиона "Пионер" двое мужчин попали в заболоченную местность, сообщает пресс-служба системы обеспечения вызова экстренных служб по номеру 112 региона. Мужчины не смогли выбраться самостоятельно и вызвали экстренную службу. На место происшествие была аправлена поисково-спасательная группа. Спустя некоторое время машинист экскаватора строительной площадки, располагавшейся недалеко от места происшествия, заметив пострадавших, помог им выбраться из болота. Они вышли в безопасное место, их жизни и здоровью ничего не угрожало.

Стадион "Пионер" станет одной из тренировочных площадок для участников чемпионата мира-2018.