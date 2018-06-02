16:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Dva vodka spasiba. Бельгиец записал песню-обращение к старту ЧМ-2018

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‍Бельгийский актер, ведущий и певец Том Уос записал песню и выпустил на нее клип в преддверии чемпионата мира-2018. Композиция называется "Dva Vodka" (Два Водка).

В клипе обыгрываются такие символы российской культуры, как медведь, борщ, балалайка, Кремль и водка. Уос исполняет все песню на родном языке за исключением слов "водка" и "спасибо", произносимых по-русски. 

Отметим, что данная песня может стать официальным гимном сборной Бельгии на предстоящем мировом первенстве.

Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Бельгийцы сыграют в групповом турнире с командами Панамы, Туниса и Англии.

Расписание ЧМ-2018 - здесь 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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rad19

это уже не воспринимается как приколы , воспринимаю как тупую зомбированную массу особей , пора бы мыслить головой в 21 веке , веке инета , а не пропагандисткими штампами , варвары Запада приезжайте , хоть научитесь культуре у россиян.....

17:08

Jean4

И Путина не плохо подкололи, на толчке без штанов. =)

16:55

Сибирь_Новосибирск

Представляю как у многих обрушиться их стереотипное мышление когда приедут к нам)

16:46

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