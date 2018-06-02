Dva vodka spasiba. Бельгиец записал песню-обращение к старту ЧМ-2018

‍Бельгийский актер, ведущий и певец Том Уос записал песню и выпустил на нее клип в преддверии чемпионата мира-2018. Композиция называется "Dva Vodka" (Два Водка).

В клипе обыгрываются такие символы российской культуры, как медведь, борщ, балалайка, Кремль и водка. Уос исполняет все песню на родном языке за исключением слов "водка" и "спасибо", произносимых по-русски.



Отметим, что данная песня может стать официальным гимном сборной Бельгии на предстоящем мировом первенстве.

Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Бельгийцы сыграют в групповом турнире с командами Панамы, Туниса и Англии.

Расписание ЧМ-2018 - здесь