Dva vodka spasiba. Бельгиец записал песню-обращение к старту ЧМ-2018

Бельгийский актер, ведущий и певец Том Уос записал песню и выпустил на нее клип в преддверии чемпионата мира-2018. Композиция называется "Dva Vodka" (Два Водка).
В клипе обыгрываются такие символы российской культуры, как медведь, борщ, балалайка, Кремль и водка. Уос исполняет все песню на родном языке за исключением слов "водка" и "спасибо", произносимых по-русски.
Отметим, что данная песня может стать официальным гимном сборной Бельгии на предстоящем мировом первенстве.
Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Бельгийцы сыграют в групповом турнире с командами Панамы, Туниса и Англии.
rad19
это уже не воспринимается как приколы , воспринимаю как тупую зомбированную массу особей , пора бы мыслить головой в 21 веке , веке инета , а не пропагандисткими штампами , варвары Запада приезжайте , хоть научитесь культуре у россиян.....
17:08
Jean4
И Путина не плохо подкололи, на толчке без штанов. =)
16:55
Сибирь_Новосибирск
Представляю как у многих обрушиться их стереотипное мышление когда приедут к нам)
16:46