Два игрока из Китая вызваны в сборную Бразилии, экс-игрок "Зенита" Жулиану - нет

Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил состав команды на два заключительных матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Боливии и Чили. Бывший хавбек "Зенита" Жулиану, впервые за долгое время не вызван в национальную команду. Этим летом он перешел из питерскго клуба в "Фенербахче". Наибольшее представительство в сборной получил "ПСЖ" - четыре футболиста. Кроме того, в команду приглашены два бывших игрока "Анжи" - Виллиан и Диегу Тарделли.

Полностью заявка бразильцев выглядит следующим образом: вратари - Алиссон ("Рома", Италия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Кассиу ("Коринтианс");

защитники - Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва (все - "ПСЖ", Франция), Данилу ("Манчестер Сити", Англия), Филипе Луиз ("Атлетико", Испания), Марселу ("Реал", Испания), Жемерсон ("Монако", Франция), Миранда ("Интер", Италия);

полузащитники - Артур ("Гремиу"), Диегу ("Фламенго"), Каземиру ("Реал", Испания), Фернандинью ("Манчестер Сити", Англия), Фред ("Шахтер", Украина), Паулинью ("Барселона", Испания), Ренату Аугусту ("Бейцзин Гоань", Китай), Филиппе Коутинью ("Ливерпуль", Англия), Виллиан ("Челси", Англия);

нападающие - Тарделли ("Шаньдун Лунэн", Китай), Неймар ("ПСЖ", Франция), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити", Англия), Роберту Фирмину ("Ливерпуль", Англия).

С Боливией Бразилия встретится 5 октября, с Чили - 10 октября. Напомним, что пятикратные чемпионы мира досрочно обеспечили себе место в финальной стадии турнира.