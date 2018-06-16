Два друга из Китая уволились, чтобы поддержать Месси в матче с Исландией

Два друга из Китая, которые являются страстными поклонниками нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, уволились с работы ради поездки на чемпионат мира в Россию.



Об этом они рассказали перед матчем группового турнира между сборными Аргентины и Исландии на московском стадионе "Спартак". Молодые люди признались, что начали фанатеть от Месси со средней школы.

Друзья пытались купить билеты на матчи в России, но ни одного им так и не досталось. Несмотря на это, в 13 июня они прилетели в Москву.



- Но нам было все равно, мы хотели хотя бы познакомиться с аргентинскими болельщиками, немного проникнуться их культурой, ведь они только и говорят сейчас о Месси, - приводит ТАСС слова двух болельщиков. - Да и на чемпионатах мира мы, само собой, еще не были и теперь не жалеем - здесь классно.

По словам друзей, 16 июня они прилетят обратно в Китай.

Аргентина - Исландия, чемпионат мира по футболу, 16 июня, онлайн-трансляция матча