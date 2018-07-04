Два болельщика из Марокко захотели остаться в Калининграде после ЧМ-2018 и подали документы в вуз

Два болельщика из Марокко, приехавшие на чемпионат мира по футболу, решили остаться в Калининграде и поступить в Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу вуза. Рашид Хамиди Алдуй и Радуан Асдуи приехали в Калининград, чтобы поддержать свою сборную на матче Испания – Марокко (2:2), который проходил 25 июня. Марокканцы не могли выйти в плей-офф турнира.

"Болельщикам очень понравился город, русский язык, и они решили остаться учиться в Калининграде. На днях иностранные абитуриенты подали документы на подготовительное отделение, чтобы изучать в течение года русский язык", – говорится в сообщении.

Марокканцы рассказали, что их впечатлили город, люди, архитектура и климат, а также отличная организация чемпионата. О том, чтобы подать документы в калининградский вуз, они задумались еще в мае. Связались с работниками приемной комиссии и узнали, какие нужны документы.

Поступить на образовательные программы БФУ имени Канта марокканские абитуриенты смогут только в следующем году, после того как пройдут языковую подготовку. Учиться они планируют в институте прикладной математики и информационных технологий.

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