Душан Тадич: "Когда Сербия едина как команда, не важно, кто забивает голы"

Полузащитник сборной Сербии Душан Тадич после победы над Коста-Рикой в первом матче группового этапа чемпионата мира-2018 отметил, что команде предстоит поработать над ошибками. По словам Тадича, не имеет значения, кто отправляет мячи в ворота соперников. В воскресеной встрече единственный гол забил защитник Александр Коларов.

– У нас много поводов для оптимизма. Когда мы едины, не имеет значения, кто забивает голы. Важнее, чтобы все, как один, бились за страну, тогда и результат не заставит себя ждать. Но нельзя впадать в эйфорию. Нам нужно было посмотреть, что работает хорошо, а что плохо. Теперь нужно еще поработать над ошибками, – приводит слова Тадича сербское издание "Спортски журнал".

Коста-Рика - Сербия: онлайн-трансляция матча