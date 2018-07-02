"Думаю, Россия победит Хорватию". Франк Веркаутерен - об игре россиян

Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен считает, что сборная России заслужила победу в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании. Россияне победили испанцев в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 пен.).

- Начнем с того, что испанцы провели не лучший матч, - сказал Веркаутерен "СЭ". - Да, много владели мячом, однако извлечь из этого выгоды не смогли, опасных моментов почти не создали. Сборной России в концовке, конечно, пришлось трудновато. Но парни выдержали. Поверьте, они не украли победу. Они ее заслужили!

Он также добавил, что, по его мнению, Россия обыграет Хорватию в матче 1/4 финала чемпионата мира.

- Думаю, Россия выиграет. У вас крепкая команда. Если выйдет в полуфинал, я совершенно не удивлюсь, - сказал Веркаутерен.

Сборная России в 1/4 финала турнира встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).

Полностью интервью с Веркаутереном читайте здесь

Все о чемпионате мира по футболу-2018