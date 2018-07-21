"Думаете, мне нравится страдать? Неймар отреагировал на критику за частые симуляции

Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар высказался на критику в свою адрес. Ранее интернет-пользователи высмеивали 26-летнего игрока за частые симуляции в матчах чемпионата мира-2018.

- Вы думаете, что мне нравится постоянно страдать от такого количества ударов? Это чертовски больно!, - цитирует Неймара Sky Sports. - После игр я по пять часов вынужден прикладывать лед на больные места. Но вам это сложно понять.



Конечно, я видел много шуток в Сети о себе. Отношусь к этому с юмором. Просто во многих моментах я быстрее своих соперников. Им ничего не остается, как жестко играть против меня. Я это понимаю. Для таких эпизодов и есть судьи.

Поколение симулянтов. Преподаватель Неймар