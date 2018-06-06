Вингер сборной Бразилии Дуглас Коста вернулся к тренировкам в общей группе впервые после того, как две недели назад началась подготовка к чемпионату мира-2018​. Футболист восстанавливался от травмы бедра, полученной в матче "Ювентуса" с "Вероной" в последнем туре сезона в Италии.

Чемпионат мира пройдет в России в 11 городах и на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Сборная Бразилии сыграет в группе со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, "Открытие Арена").

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