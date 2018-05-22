Дуги Бримсон: "Угрозы русским от английских фанатов нет. Про "третью мировую" кто-то выдумал"

Известный британский писатель, автор нескольких бестселлеров об английских футбольных болельщиках Дуги Бримсон прокомментировал для "СЭ" статью, в которой анонимный болельщик угрожает российским фанатам беспорядками во время чемпионата мира. По его словам, угрозы никакой нет для принимающей турнир страны нет.

– Я читал этот материал, – сказал Бримсон. – К сожалению, английская пресса может свободно публиковать подобные истории, потому что в стране нет никого, кто мог бы ее за это наказать или хотя бы задать ей вопросы. Может быть, российскому посольству или даже ФИФА стоит расспросить журналистов, которые пишут эти сумасшедшие истории. Я бы хотел, чтобы ими наконец-то кто-нибудь занялся, потому что они очень опасны.

– В статье упомянута фанатская группировка Smoggies Elite. Якобы ее представитель шлет все эти угрозы про "третью мировую".

– Нет, я не верю ни одному слову в этом материале и никогда не слышал об этой группировке. Все это кто-то придумал.

– То есть российским болельщикам бояться нечего?

– Английские фанаты не приедут в Россию, чтобы искать неприятности. Они будут смотреть футбол и получать удовольствие от посещения вашей страны. Угрозы от английских фанатов нет.

Ранее в британской газете Daily Star появилось заявление якобы одного из членов фанатской группировки Smoggies Elite. В статье анонимный болельщик подчеркнул, что русские "понятия не имеют, что их ждет", и пообещал "устроить мировую войну – третью, четвертую, пятую, шестую и седьмую". (Гоша ЧЕРНОВ)

Газзаев - об угрозах английских фанатов: "Нам пора привыкнуть к этим страшилкам" //

Александр Мейтин: "Публикация Daily Star - информационный вброс с целью накалить обстановку перед ЧМ"