Дубли Мораты и Аспаса помогли Испании разгромить Лихтенштейн

Сборная Испании на выезде разгромила Лихтенштейн в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Встреча завершилась со счетом 8:0. Дублями в составе победетелей отметился нападающие Альваро Мората и Яго Аспас.

Испанцы продолжают занимать первое место в группе G. На их счету 22 очка, у занимающей вторую строчку Италии (19 баллов).

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа G

Лихтенштейн - Испания - 0:8 (0:4)

Голы: Серхио Рамос, 3 (0:1). Мората, 15 (0:2). Иско, 16 (0:3). Сильва, 39 (0:4). Аспас, 51 (0:5). Мората, 54 (0:6). Аспас, 63 (0:7). Геппель, 89 - в свои ворота (0:8).

Лихтенштейн: Йеле, Кауфманн, Кинтанс (Сейхан Йилдиз, 60), Малин, Геппель, Бургмайер (Вольфингер, 83), Бюхель, Польверино (Зеле, 78), Хаслер, Визер, Саланович.

Испания: де Хеа, Серхио Рамос (Начо, 46), Пике, Монреаль, Иньеста, Сильва (Аспас, 46), Бускетс, Тиагу Алькантара, Иско (Деулофеу, 56), Педро, Мората.

Предупреждения: Визер, 55. Бускетс, 81.

Судья: Стоянов (Болгария).

05 сентября. Вадуц. Стадион "Rheinpark".