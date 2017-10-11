Дубль Жезуса в матче с Чили. Видео

Сборная Бразилии разгромила Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (3:0). Дублем в составе бразильцев отметился форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус. 20-летний форвард сначала на 57-й минуте замкнул передачу Неймара, с которым и отпраздновал гол, а затем под занавес встречи отправил мяч в пустые ворота, убежав в контратаку. Это его второй дубль за сборную Бразилии. Ранее он дважды забивал Эквадору осенью прошлого года.

Gabriel Jesus bags a brace for Brazil versus Chile pic.twitter.com/8Hz98QpMYd – Goal (@goal) 11 октября 2017 г.