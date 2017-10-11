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08:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дубль Жезуса в матче с Чили. Видео


Сборная Бразилии разгромила Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (3:0). Дублем в составе бразильцев отметился форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус. 20-летний форвард сначала на 57-й минуте замкнул передачу Неймара, с которым и отпраздновал гол, а затем под занавес встречи отправил мяч в пустые ворота, убежав в контратаку. Это его второй дубль за сборную Бразилии. Ранее он дважды забивал Эквадору осенью прошлого года. 

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