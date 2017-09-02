Дубль Думбья помог Кот-д'Ивуару разгромить Габон в отборе ЧМ

В матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Габона на своем поле уступила Кот-д'Ивуару – 0:3. Дублем отметился экс-форвард ЦСКА Сейду Думбья. У хозяев с первых минут на поле появился бывший хавбек "Ростова" Гелор Канга, ныне выступающий за "Црвену Звезду".
Ивуарийцы вышли в лидеры группы С, обойдя Марокко. Габон идет третьим, замыкает квартет команда Мали.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Африка
3-й раунд
Группа C
Габон – Кот-д`Ивуар – 0:3 (0:0)
Голы: Градель, 53 (0:1). Думбья, 77 (0:2). Думбья, 83 (0:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/africa/
- Ростов
- ЦСКА (футбол)
- Сейду Думбья
- Сборная Кот-д`Ивуара (футбол)
- Црвена Звезда (Футбол)
- Сборная Марокко
- сборная Мали
- сборная Габона
- Гелор Канга