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21:30 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дубль Думбья помог Кот-д'Ивуару разгромить Габон в отборе ЧМ


В матче отборочного турнира чемпионата мира сборная Габона на своем поле уступила Кот-д'Ивуару – 0:3. Дублем отметился экс-форвард ЦСКА Сейду Думбья. У хозяев с первых минут на поле появился бывший хавбек "Ростова" Гелор Канга, ныне выступающий за "Црвену Звезду".

Ивуарийцы вышли в лидеры группы С, обойдя Марокко. Габон идет третьим, замыкает квартет команда Мали.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Африка

3-й раунд

Группа C

Габон – Кот-д`Ивуар – 0:3 (0:0)

Голы: Градель, 53 (0:1). Думбья, 77 (0:2). Думбья, 83 (0:2).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/africa/

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