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04:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дубль Алтидора помог США разгромить Панаму

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Сборная США в отборочном матче чемпионата мира-2018 обыграла на своем поле Панаму - 4:0. По голу в составе хозяев забили Кристиан Пулишич и Бобби Вуд, дублем отметился нападающий Джоузи Алтидор.

В турнирной таблице национальная команда США набрала 12 очков и опередила Панаму на два пункта. На данный момент американцы попадают на чемпионат мира, занимая третье место. В последнем матче группового турнира США в гостях сыграет с Тринидад и Тобаго. Панама дома примет Коста-Рику.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

КОНКАКАФ

5-й раунд

США - Панама - 4:0 (3:0)

Голы: Пулишич, 8 (1:0). Алтидор, 19 (2:0). Алтидор, 43 (3:0). Вуд, 63 (4:0).

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Спринт

Правильно заголовок должен быть - США разгроми(ли) Панаму. Штатовцы слабо провели отборочный турнир, но в Россию поедут, скорее всего, без стыков. А вот 4-я команда КОНКАКАФ не справится с Австралией в межконтинентальных стыковых матчах.

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Юный Люцифер

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