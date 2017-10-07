Дубль Алтидора помог США разгромить Панаму

Сборная США в отборочном матче чемпионата мира-2018 обыграла на своем поле Панаму - 4:0. По голу в составе хозяев забили Кристиан Пулишич и Бобби Вуд, дублем отметился нападающий Джоузи Алтидор.

В турнирной таблице национальная команда США набрала 12 очков и опередила Панаму на два пункта. На данный момент американцы попадают на чемпионат мира, занимая третье место. В последнем матче группового турнира США в гостях сыграет с Тринидад и Тобаго. Панама дома примет Коста-Рику.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

КОНКАКАФ

5-й раунд

США - Панама - 4:0 (3:0)

Голы: Пулишич, 8 (1:0). Алтидор, 19 (2:0). Алтидор, 43 (3:0). Вуд, 63 (4:0).