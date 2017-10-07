Дубль Алтидора помог США разгромить Панаму

Сборная США в отборочном матче чемпионата мира-2018 обыграла на своем поле Панаму - 4:0. По голу в составе хозяев забили Кристиан Пулишич и Бобби Вуд, дублем отметился нападающий Джоузи Алтидор.
В турнирной таблице национальная команда США набрала 12 очков и опередила Панаму на два пункта. На данный момент американцы попадают на чемпионат мира, занимая третье место. В последнем матче группового турнира США в гостях сыграет с Тринидад и Тобаго. Панама дома примет Коста-Рику.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
КОНКАКАФ
5-й раунд
США - Панама - 4:0 (3:0)
Голы: Пулишич, 8 (1:0). Алтидор, 19 (2:0). Алтидор, 43 (3:0). Вуд, 63 (4:0).
Спринт
Правильно заголовок должен быть - США разгроми(ли) Панаму. Штатовцы слабо провели отборочный турнир, но в Россию поедут, скорее всего, без стыков. А вот 4-я команда КОНКАКАФ не справится с Австралией в межконтинентальных стыковых матчах.
04:43
Юный Люцифер
Жаль
04:42