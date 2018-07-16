Друг Черчесова: "Устроим застолье, когда Стас приедет в Алагир"

Друг главного тренера сборной России Станислава Черчесова Суарбек рассказал, что специалиста с нетерпением ждут в родном городе Алагире, чтобы поздравить с успешным выступлением на чемпионате мира-2018. Россия дошла до 1/4 финала турнира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

- Сейчас мы всем городом ждем, когда он приедет на родину после такого триумфа, - сказал Суарбек в интервью Star Hit. - Для нас это будет настоящий праздник, устроим застолье! Он всегда заходит в гости к бывшим учителям и первому тренеру. Я еще сам преподаю в институте. Надеюсь, он навестит наших ребят и даст им пару дельных советов. А пока этого не произошло, сам говорю студентам: "Станислава Саламовича знаете? А теперь его во всем мире знают! Делайте, как он, и вас тоже запомнят".

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля.

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