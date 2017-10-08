Дракслер пропустит матч против Азербайджана из-за болезни

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер пропустит матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Азербайджана. Решение принято в связи с болезнью игрока.

- Скорее выздоравливай, Юлиан, - говорится в Твиттере немецкой национальной команды.

Встреча не имеет турнирного значения - немцы досрочно завоевали путевку на чемпионат мира, а азербайджанцы еще в сентябре этого года лишилась шансов на участие в мировом первенстве.

Напомним, в отборе к турниру в России Дракслер принял участие в 8 матчах, забив 3 мяча и отдав 1 голевую передачу.

Матч Германия - Азербайджан состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.