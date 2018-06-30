Дождь фанатам не помеха. Фото

Портал Welcome 2018 опубликовал красивую подборку фотографий болельщиков чемпионата мира-2018, гуляюших под дождем. Поклонники испанцев, колумбийцев, бразильцев и других команд спокойно реагируют на дождливую погоду и даже эффектно позируют.
🌧Что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной! 🌧#ЧМ2018 #welcome2018 pic.twitter.com/NoXc88okdG– Welcome2018·com (@welcome_2018) 30 июня 2018 г.
Чемпионат мира по футболу-2018: сетка и пары плей-офф - здесь, календарь матчей и расписание по командам, датам и городам - здесь