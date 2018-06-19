Дорожное движение у стадиона "Спартак" будет ограничено из-за матча Польша – Сенегал

Сегодня, 19 июня, движение транспорта будет ограничено в районе стадиона "Спартак", сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Такие меры связаны с проведением матча группового турнира чемпионата мира-2018 между сборными Польши и Сенегала.

"19 июня в СЗАО временно изменится схема движения в связи с проведением футбольного матча чемпионата мира -2018 на стадионе "Спартак", - говорится в сообщении. - Ограничения будут действовать только в день мероприятия".

В центре отметили, что жители должны были получить в префектуре округа пропуск, чтобы иметь возможность подъезжать к своим домам без ограничений. По этому пропуску можно проехать только на данных участках: Волоколамский проезд, проезд Стратонавтов, разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом, а также Сходненский тупик.

Кроме того, сегодня будет действовать ограничение на стоянку и остановку на Волоколамском проезде, проезде Стратонавтов и улице Летная.

Польша - Сенегал: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)



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