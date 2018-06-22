Дорожники заасфальтировали яму, в которой сфотографировались болельщики ЧМ-2018

Дорожники заасфальтировали яму на одной из улиц в Нижнем Новгороде, в которой сфотографировались болельщики сборной Хорватии, прибывшие в город на матч чемпионата мира против Аргентины (3:0).

- Работы начались утром 22 июня, уже к 13.00 по московскому времени они были завершены, - сообщили ТАСС в пресс-службе нижегородской компании "Теплоэнерго". - Ограждение по периметру площадки и предупреждающие знаки были установлены сразу после поступления сообщения о появлении провала.



В указанном месте проходят коммуникации нескольких коммунальных предприятий. Несмотря на факт отсутствия утечек на сетях горячего водоснабжения в данном районе, провал был устранен незамедлительно, причина проседания грунта устанавливается.

Хорватские болельщики сфотографировались в дорожной яме во время ЧМ-2018