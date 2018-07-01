Дополнительное время в матче Испания - Россия: Черчесов может сделать четвертую замену

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов может войти в историю мирового футбола, сделав четвертую замену в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании. Международный совет футбольных ассоциаций в этом году внес изменение в правила игры, позволяющее тренерам так поступать – в дополнительное время выпускать на поле четвертого игрока. А вот правила "золотого гола" и "серебряного гола" давно отменены.

Если и по завершении 30 дополнительных минут Бьерн Кайперс зафиксирует ничейный результат, будет назначена серия 11-метровых ударов. Для определения ворот, в которые выполняются удары, судья проведет жеребьевку. Но он может и сам выбрать ворота – с учетом состояния поля и/или вопросов безопасности.

С помощью жребия определится и очередность выполнения пенальти – кто начинает первым. Каждая из команд при этом сама определит порядок, в котором игроки будут подходить к 11-метровой отметке.

На поле разрешается находиться только игрокам, имеющим право на выполнение ударов, и официальным лицам матча. Все игроки, имеющие право на выполнение пенальти, за исключением выполняющего удар игрока и двух вратарей, должны находиться внутри центрального круга. При этом вратарь команды, бьющей пенальти, должен находиться на поле, за пределами штрафной площади, в месте пересечения линии ворот с линией, ограничивающей штрафную площадь.

Удар считается завершенным, когда мяч прекратил движение, вышел из игры или судья остановил игру из-за какого-либо нарушения.

На матчах 1/8 финала тоже работают видеоарбитры (ВАР) и используются видеоповторы. В случае назначения серии 11-метровых для определения победителя ВАР наравне с судьями следят за соблюдением процедуры выполнения пенальти.

Победители восьми матчей выходят в 1/4 финала.

Все единичные желтые карточки, полученные игроками в ходе чемпионата мира, аннулируются после четвертьфинала. Таким образом, ведущие футболисты команд, которые доберутся до полуфинала, смогут принять участие в решающих матчах. Подобное правило действовало и на двух предыдущих мировых первенствах.

При этом дисквалификации за две желтые карточки, полученные в разных матчах, и за красные карточки остаются в силе. (Александр БОБРОВ)

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