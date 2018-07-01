18:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дополнительное время в матче Испания - Россия: Черчесов может сделать четвертую замену

Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов может войти в историю мирового футбола, сделав четвертую замену в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании. Международный совет футбольных ассоциаций в этом году внес изменение в правила игры, позволяющее тренерам так поступать – в дополнительное время выпускать на поле четвертого игрока. А вот правила "золотого гола" и "серебряного гола" давно отменены.

Если и по завершении 30 дополнительных минут Бьерн Кайперс зафиксирует ничейный результат, будет назначена серия 11-метровых ударов. Для определения ворот, в которые выполняются удары, судья проведет жеребьевку. Но он может и сам выбрать ворота – с учетом состояния поля и/или вопросов безопасности.

С помощью жребия определится и очередность выполнения пенальти – кто начинает первым. Каждая из команд при этом сама определит порядок, в котором игроки будут подходить к 11-метровой отметке.

На поле разрешается находиться только игрокам, имеющим право на выполнение ударов, и официальным лицам матча. Все игроки, имеющие право на выполнение пенальти, за исключением выполняющего удар игрока и двух вратарей, должны находиться внутри центрального круга. При этом вратарь команды, бьющей пенальти, должен находиться на поле, за пределами штрафной площади, в месте пересечения линии ворот с линией, ограничивающей штрафную площадь.

Удар считается завершенным, когда мяч прекратил движение, вышел из игры или судья остановил игру из-за какого-либо нарушения.

На матчах 1/8 финала тоже работают видеоарбитры (ВАР) и используются видеоповторы. В случае назначения серии 11-метровых для определения победителя ВАР наравне с судьями следят за соблюдением процедуры выполнения пенальти.

Победители восьми матчей выходят в 1/4 финала.

Все единичные желтые карточки, полученные игроками в ходе чемпионата мира, аннулируются после четвертьфинала. Таким образом, ведущие футболисты команд, которые доберутся до полуфинала, смогут принять участие в решающих матчах. Подобное правило действовало и на двух предыдущих мировых первенствах.

При этом дисквалификации за две желтые карточки, полученные в разных матчах, и за красные карточки остаются в силе. (Александр БОБРОВ)

Испания - Россия

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