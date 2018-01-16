Допинг-протоколы, не найденные после запроса ФИФА, не относятся к россиянам

Восемь протоколов допинг-контроля, запрошенных Международной федерацией футбола (ФИФА) у Российского футбольного союза (РФС), но не обнаруженных в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), не имеют отношения к россиянам.

Часть из них была взята в рамках чемпионата Украины не у российских игроков, а часть – на чемпионате мира 2012 года среди девушек до 17 лет в Азербайджане, в котором не принимала участие российская команда.

В декабре стало известно, что ФИФА на основании материалов, полученных от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), запросила у РФС информацию о 19 подозрительных пробах. Однако в РУСАДА, которое было ответственно за забор и хранение проб, не оказалось восьми из них.

– Как оказалось, пробы не имеют отношение к россиянам. Большая часть была взята в чемпионате Украины и не у россиян, остальная – во время чемпионата мира-2012 среди девушек, в котором сборная России участия не принимала, – приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией. – Поэтому в базе данных РУСАДА информации по ним не оказалось, их заказывали в московской антидопинговой лаборатории другие национальные или международные антидопинговые организации.

Как отмечает ТАСС, одиннадцать протоколов, отправленных в ФИФА, принадлежат следующим игрокам: Роману Шишкину ("Локомотив"), Владимиру Габулову ("Анжи"), Петру Немову ("Крылья Советов"), болгарину Благое Георгиеву ("Терек"), Сергею Чепчугову, Мариу Фернандесу, японцу Кейсуке Хонде, Сергею Игнашевичу (все – ЦСКА), Олесе Машиной, Дарье Мещеряковой (обе – юношеская сборная России) и Владимиру Обухову (юношеская сборная).

Ранее в распоряжении ВАДА оказался электронный файл данных из системы московской антидопинговой лаборатории, в котором находится вся информация по допинг-тестам за период с января 2012 года по август 2015 года. В середине декабря ВАДА предоставило ряду международных федераций, в том числе ФИФА, информацию из этой базы данных.

Позднее РФС объявил о том, что проведет расследование по процедуре допинг-тестирования в чемпионатах России в 2012-2015 годах, которое возглавил Александр Алаев, являющийся сейчас и. о. президента РФС. За помощью в расследовании РФС обратился в СК РФ.

ФИФА получила от ВАДА данные из Московской антидопинговой лаборатории