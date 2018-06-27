22:57 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дональд Трамп: "Россия проделала фантастическую работу в рамках ЧМ-2018"


Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия отлично справилась с организацией чемпионата мира-2018

Я думаю, что Россия проделывает сейчас фантастическую работу в рамках чемпионата мира, - цитирует американского лидера RT. - Мой сын любит футбол, и он наблюдает за турниром. И они действительно проделали фантастическую работу в рамках чемпионата мира.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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https://russian.rt.com/sport/news/530141-tramp-chm-rossiya-futbol

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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