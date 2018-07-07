"Дональд Трамп" на матче Россия - Хорватия. Фото

Болельщик сборной США в маске Дональда Трампа пришел на матч 1/4 финала чемпионата мира Россия – Хорватия, который пройдет сегодня на стадионе "Фишт" в Сочи (начало игры – 21.00 по московскому времени).

Фанат оделся в футболку американской сборной, а также обвязался флагом США. (Дмитрий СИМОНОВ)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь