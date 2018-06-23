Домодедово: "Аэропорт работает, задержка рейсов только у компании S7"

Как сообщили "СЭ" по телефону горячей линии аэропорта Домодедово, терминалы работают в штатном режиме, а технический сбой произошел у терминалов компании S7.

– Аэропорт работает – рейсы прилетают и вылетают. Задержка рейсов только у авиакомпании S7, – сказали по телефону горячей линии.

Ранее стало известно, что сотрудники аэропорта не могут регистрировать пассажиров и ничего им не объясняют. Вылет некоторых рейсов задержан более чем на час. (Игорь НОВИКОВ)

Коллапс в "Домодедово". Из-за сбоя задержится вылет самолетов

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