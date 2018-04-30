09:13 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Доменико Кришито: "Смолов, Головин и Шатов - лучшие российские игроки"

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Капитан "Зенита" Доменико Кришито в интервью RT отметил, что считает форварда Федора Смолов, полузащитников Александра Головина и Олега Шатова самыми сильными российскими игроками.

- Если попрошу вас назвать трех лучших футболистов сборной России прямо сейчас, кого выберете?

- Федора Смолова, Александра Головина и Олега Шатова. Смолова я бы назвал лучшим.

- Как думаете, в нынешнем состоянии Шатов и Дзюба способны помочь сборной России на чемпионате мира?

- Да, они вполне достойны вызова в национальную команду. Мы играли вместе не один год в разных турнирах. У них есть опыт выступлений на высочайшем уровне. Судя по тому, как Шатов и Дзюба сейчас играют в новых клубах, они могли бы выступать и за сборную.

 

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/508039-krishito-rossiya-chm-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Levbereg

Да уже и Кришито уходит и Манчини, так что сказал объективно свою позицию.

09:35

баламошка

Без палева признался, что топ-тренер Зенита - недотренер) Шарфик обидица, наверна)

09:23

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