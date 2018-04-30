Доменико Кришито: "Смолов, Головин и Шатов - лучшие российские игроки"

Капитан "Зенита" Доменико Кришито в интервью RT отметил, что считает форварда Федора Смолов, полузащитников Александра Головина и Олега Шатова самыми сильными российскими игроками.
- Если попрошу вас назвать трех лучших футболистов сборной России прямо сейчас, кого выберете?
- Федора Смолова, Александра Головина и Олега Шатова. Смолова я бы назвал лучшим.
- Как думаете, в нынешнем состоянии Шатов и Дзюба способны помочь сборной России на чемпионате мира?
- Да, они вполне достойны вызова в национальную команду. Мы играли вместе не один год в разных турнирах. У них есть опыт выступлений на высочайшем уровне. Судя по тому, как Шатов и Дзюба сейчас играют в новых клубах, они могли бы выступать и за сборную.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/508039-krishito-rossiya-chm-2018
Levbereg
Да уже и Кришито уходит и Манчини, так что сказал объективно свою позицию.
09:35
баламошка
Без палева признался, что топ-тренер Зенита - недотренер) Шарфик обидица, наверна)
09:23