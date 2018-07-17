22:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Доменико Кришито: "Сборная России здорово играла на ЧМ-2018"


Бывший защитник "Зенита"  Доменико Кришито заявил, что для него стала сюрпризом игра сборной России на чемпионате мира-2018.

Хочу сказать, что сборная России сыграла очень хорошо – немного не повезло в серии пенальти, но играли вы здорово, - цитирует Кришито официальный сайт "Зенита". - Думаю, игра вашей сборной стала большим сюрпризом вообще для всех. Никто такого не ожидал от России. Четвертьфинал и отличная игра против Хорватии! А пенальти – лотерея, можешь выиграть, а можешь и проиграть.

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-07-17-domeniko-krishito-v-zenite-ya-poluchil-opyt-kapitana-i-teper-nameren-primenit-ego-v-dzhenoa-.htm

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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