Доменико Кришито: "Сборная России здорово играла на ЧМ-2018"

Бывший защитник "Зенита" Доменико Кришито заявил, что для него стала сюрпризом игра сборной России на чемпионате мира-2018.

- Хочу сказать, что сборная России сыграла очень хорошо – немного не повезло в серии пенальти, но играли вы здорово, - цитирует Кришито официальный сайт "Зенита". - Думаю, игра вашей сборной стала большим сюрпризом вообще для всех. Никто такого не ожидал от России. Четвертьфинал и отличная игра против Хорватии! А пенальти – лотерея, можешь выиграть, а можешь и проиграть.

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

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