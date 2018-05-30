Доменико Кришито: "Сборная России сможет выйти из группы"

Защитник сборной Италии, бывший капитан "Зенита" Доменико Кришито убежден, что на домашнем чемпионате мира сборная России выложится на 200 процентов. Игрок обороны, который со следующего сезона будет выступать за "Дженоа", отметил, что хорошо знаком с возможностями команды Станислава Черчесова.

– Я знаю российскую команду, я думаю, что они могут выступить хорошо, они играют дома, – цитирует "Р-Спорт" Кришито. – Я уверен, что выложатся на 200 процентов. Думаю, российская команда сможет выйти из группы. Я знаю их способности, я знаю, что это хорошая команда.

Сборная России c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. Сегодня, 30 мая, команда Станислава Черчесова проведет контрольный матч против Австрии. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия - 30 мая 2018 в 21.45

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