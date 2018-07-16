Домагой Вида с флагом Хорватии перед толпами фанатов. Крутейшее фото из Загреба

Сборная Хорватии проехалась торжественным парадом по Загребу. Тысячи болельщиков встречали автобус серебряных медалистов чемпионата мира-2018. Сами футболисты с удовольствием откликались на такой горячий прием. Защитник сборной Домагой Вида на глазах у фанатов помахал огромным флагом страны.

Сборная Хорватии на турнире в России добилась лучшего результата в истории, дойдя до финала. В решающем матче хорваты уступили Франции (2:4).