Домагой Вида: "Рука Перишича была опущена. Это не пенальти"

Центральный защитник сборной Хорватии Домагой Вида после поражения от Франции в финале чемпионата мира (2:4) заявил, что его команде не повезло с пропущенными голами.

- Смешанные эмоции, - сказал Вида. - С одной стороны, мы очень горды, но конечно, ещё и разочарованы, ведь не сделали последний шаг.

- Вы плакали после финального свистка...

- Это слезы огорчения, но и радости - тоже. Когда ты стоишь перед своими болельщиками, тяжело сдержать эмоции. В большей степени мы счастливы, потому заставили нашу страну гордиться. Это главный итог, главная победа, пока жизнь в Хорватии тяжелая. Мы много общались с партнерами и пришли к выводу, что нам не повезло с пропущенными голами сегодня. Можно спорить на счет фола перед первым пропущенным мячом. На мой взгляд, его не было. Пенальти? Рука нашего игрока была опущена, а не находилась в воздухе. Мы старались во втором тайме, но случились неудачные пять минут, за которые мы пропустили два гола. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Все о чемпионате мира по футболу-2018