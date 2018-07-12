Домагой Вида - о выкрике "Слава Украине": "Хочу еще раз извиниться перед русскими людьми"

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после победы в полуфинале ЧМ-2018 над Англией (2:1, ДВ) извинился перед россиянами за видео, в котором он кричит "Слава Украине". Инцидент произошел после матча 1/4 финала против России (1:1, по пен. 4:3).

Во встрече с англичанами трибуны освистывали Виду, как только он касался мяча.

- Не смутил ли свист на трибунах? Нет. Я знаю, что сделал ошибку, и хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. У меня не было такого намерения, - заявил в эфире телеканала "Россия 24" Вида. - Извините, это жизнь, и надо учиться на своих ошибках.

Отметим, что позже защитник извинился еще раз в микст-зоне.

– Хочу еще раз принести извинения России, – сказал Вида. – Понимаю, что ошибся. Я ведь просто передавал привет друзьям, киевскому кафе. Уважаю и украинцев, и русских, и сербов, с которыми играл и играю в одном клубе.