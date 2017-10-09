Домагой Вида - о матче с Украиной: "Будет немного непривычно без поддержки "Олимпийского"

Защитник киевского "Динамо" и сборной Хорватии Домагой Вида заявил, что матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Украины является для его команды главным приоритетом. Игрок обороны отметил, что хорваты стараются забыть о последних неудачах.

– Украинская сборная – команда профессионалов, которая прогрессирует с каждым матчем, – цитирует dynamo.kiev.ua Виду. – Но мы работаем над своими ошибками, постараемся забыть неприятный опыт и надеемся, что результат завтрашнего матча нас устроит.

– НСК "Олимпийский" будет болеть против вас. Как думаете, что вы ощутите? И насколько грозным оружием будет для сборной Украины поддержка трибун?

– Да, мне будет немного непривычно без поддержки "Олимпийского". Но сборная Хорватии привыкла выступать на переполненных стадионах. Так что, думаю, трибуны станут только дополнительной мотивацией для нас.

– Что думаете о последних неудачах сборной Хорватии?

– Сейчас мы стараемся о них забыть. Придет время – мы их проанализируем, а сейчас нам надо всецело сконцентрироваться на матче со сборной Украины – это для нас главный приоритет.

Матч Украина – Хорватия пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.