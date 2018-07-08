Должен ли Черчесов остаться в сборной России? Мнение Радимова

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что после чемпионата мира у главного тренера Станислава Черчесова могут появиться предложения от различных клубов. Накануне, 7 июля, национальная команда завершила выступление на домашнем турнире, проиграв Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти) в четвертьфинале.

– Черчесов должен продолжить работу со сборной?

– Конечно. В данной ситуации ему нет альтернативы. Другое дело, и у него сейчас будут интересные предложения от клубов. В том числе – зарубежных. Думаю, в РФС к такому повороту уже готовы. Черчесов нужен сборной не только из-за результата. В первую очередь из-за мотивации, которую дал команде. Накануне чемпионата мира лишь сумасшедший мог предположить, что мы покажем такой футбол. По товарищеским матчам с Австрией (0:1) и Турцией (1:1) этого ничто не предвещало. Но тренерский штаб во главе с Черчесовым так подготовил игроков, что мы едва не добрались до полуфинала. Перед Станиславом Саламовичем надо снять шляпу. И сказать спасибо от всей страны. (Александр КРУЖКОВ)

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