Доля россиян, которые верят в победу России на ЧМ-2018, снизилась с 14 до 8 процентов

Недавний проигрыш команде Уругвая почти вдвое снизил долю тех, кто верит в победу российских футболистов на чемпионате мира-2018, сообщает "Р-Спорт". Опрос проводил Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после матча Россия - Уругвай (0:3), который состоялся в понедельник.

Эту игру, по данным ВЦИОМ, посмотрели более половины (59%) россиян, как и матч Россия - Египет, который прошел 19 июня и завершился победой российской сборной. Социологи отмечают, что недавний проигрыш негативно повлиял на прогнозы граждан относительно выступления национальной команды на домашнем чемпионате.

"После проигрыша российской сборной команде Уругвая ожидания россиян относительно возможности завоевать чемпионский титул снизились с 14% (матч Россия-Египет) до 8%", - говорится в материалах исследования ВЦИОМ.

Как и прежде, около четверти участников опроса считают, что наша сборная дойдет до четвертьфинала, - такое мнение высказали 23% респондентов (против 25% до встречи с Уругваем). Еще 12% опрошенных ждут выхода в полуфинал (ранее 16%), а 7% видят российских футболистов в финале (ранее 9%).