Документы на ввод в эксплуатацию "Ростов Арены" поданы на госэкспертизу

Стадион "Ростов Арена", строящийся к чемпионату мира-2018, будет введен в эксплуатацию до конца года. Соответствующие документы направлены на госэкспертизу.

– Мне известно, что документы уже направлены на экспертизу, началась работа, – цитирует ТАСС губернатора Ростовской области Василия Голубева. – По проекту стадион должен быть запущен до конца текущего года, эти сроки никак не меняются.

Что касается региональной части, мы на 100 процентов выполнили свои обязательства – инженерная инфраструктура подведена в полном объеме – это тепло, электроэнергия, задача по обеспечению связи также будет решена. Сейчас идет работа с федеральными структурами, и в этом смысле регион высказывает свою позицию, что необходимо ускорять реализацию этой задачи. В этом году стадион будет.

Стадион "Ростов Арена" сможет вместить более 45 тысяч зрителей. Чемпионат мира-2018 состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.