Дочь Марадоны напала на журналистов за слухи о здоровье отца

Дочь Диего Марадоны Дальма жестко раскритиковала СМИ за распространение ложной информации о здоровье легендарного футболиста и тренера.
"Ладно, вы рассказываете о здоровье моего папы, но вы лжете!!! Какой же д****овой должна быть ваша жизнь, если вы делаете это! То, что люди говорят о других, лучше всего говорит о них самих. Вы жалкие!" – написала Дальма Марадона в своем Твиттере.
Buena CA PO que haces un audio hablando de la salud de mi papá y diciendo mentiras!!! QUE MIERDA QUE DEBE SER TU VIDA PARA HACER ESO! De la unica manera que la gente viralice algo tuyo es hablando de otro! Miserable te queda chico!– Dalma Maradona (@dalmaradona) 27 июня 2018 г.
Напомним, после заключительного матча группового турнира чемпионата мира Нигерия – Аргентина, в котором аргентинцы вырвали победу (2:1) и путевку в плей-офф Диего Марадона почувствовал себя не лучшим образом. Появились слухи о его госпитализации, а позже – что причиной недомогания стала передозировка наркотиками. Рано утром по московскому времени чемпион мира-86 вернулся из Санкт-Петербурга в Москву и заверил в соцсетях, что с ним все в порядке.
Марадона рассказал, что с ним случилось в перерыве матча Нигерия Аргентина //
Информация о госпитализации Марадоны оказалась недостоверной //
Марадона был госпитализирован после матча Аргентины и Нигерии. Это так? //
Источник: у Марадоны случилась передозировка наркотиками