Дочь Марадоны напала на журналистов за слухи о здоровье отца

Дочь Диего Марадоны Дальма жестко раскритиковала СМИ за распространение ложной информации о здоровье легендарного футболиста и тренера.

"Ладно, вы рассказываете о здоровье моего папы, но вы лжете!!! Какой же д****овой должна быть ваша жизнь, если вы делаете это! То, что люди говорят о других, лучше всего говорит о них самих. Вы жалкие!" – написала Дальма Марадона в своем Твиттере.

Buena CA PO que haces un audio hablando de la salud de mi papá y diciendo mentiras!!! QUE MIERDA QUE DEBE SER TU VIDA PARA HACER ESO! De la unica manera que la gente viralice algo tuyo es hablando de otro! Miserable te queda chico! – Dalma Maradona (@dalmaradona) 27 июня 2018 г.

Напомним, после заключительного матча группового турнира чемпионата мира Нигерия – Аргентина, в котором аргентинцы вырвали победу (2:1) и путевку в плей-офф Диего Марадона почувствовал себя не лучшим образом. Появились слухи о его госпитализации, а позже – что причиной недомогания стала передозировка наркотиками. Рано утром по московскому времени чемпион мира-86 вернулся из Санкт-Петербурга в Москву и заверил в соцсетях, что с ним все в порядке.

Марадона рассказал, что с ним случилось в перерыве матча Нигерия Аргентина //

Информация о госпитализации Марадоны оказалась недостоверной //

Марадона был госпитализирован после матча Аргентины и Нигерии. Это так? //

Источник: у Марадоны случилась передозировка наркотиками