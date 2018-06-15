"Добро пожаловать в Россию!" В Госдуме отреагировали на призыв главы МИД Украины "испортить России футбольный праздник"

Депутат Госдумы Алексей Журавлев прокомментировал заявления главы МИД Украины Павла Климкина, призвавшего "испортить России футбольный праздник" чемпионата мира-2018. Ранее Климкин призвал проводить политические акции и рассказывать иностранцам, посещающим Россию во время ЧМ-2018, о нарушении страной международных норм и наличии политзаключенных.

- Даже если украинцы оденутся в коричневые костюмы и придут на трибуны, чтобы обгадить праздник, у них ничего не получится. В России их быстро переоденут в белое, потому что у нас все прекрасно, - цитирует riafan.ru Журавлева. - Украинцы, которые приезжают в Россию поддержать свою национальную сборную, вряд ли будут участвовать в каких-то акциях, задуманных Климкиным и его командой от безысходности. Мне вообще жаль этого Климкина. Он все что-то пытается придумать, чтобы испортить мундиаль, пытается сделать это руками болельщиков, но ничего у него не получается. А мы на это можем сказать только одно: "Добро пожаловать в Россию!"

Стоит отметить, что Журавлев допустил ошибку: украинские болельщики не смогут поддержать свою сборную на чемпионате мира в России, поскольку Украина не пробилась в финальную стадию турнира.

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей