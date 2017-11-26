До старта ЧМ-2018 - 200 дней

ФИФА в своем русскоязычном Твиттере напомнила, что до начала чемпионата мира 2018 года осталось 200 дней. Первый матч мирового первенства состоится 14 июня, а финал пройдет 15 июля.

Матчи чемпионата мира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

Жеребьевка мирового первенства пройдет 1 декабря в Кремле. Россия как страна-хозяйка попала в первую корзину.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет // ЧМ-2018: с кем сыграет Россия?