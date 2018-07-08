До рекорда ЧМ-1986 России не хватило одного гола

На чемпионате мира-2018 футболисты сборной России забили 11 мячей, что на один меньше, чем на самом результативном для отечественных команд турнире 1986 года. Тогда сборная СССР под руководством Валерия Лобановского в четырех встречах поразила ворота соперников 12 раз. Самым неудачным для нашей атаки был ЧМ-2014. В Бразилии сборная России забила всего два мяча. (Кирилл БУРДАКОВ)
Сколько сборные СССР/России забивали на ЧМ
|
Год
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
Авторы голов
|
1986
|
Мексика
|
4
|
12
|
Беланов-4, Алейников, Блохин, Заваров, Рац, Родионов, Яковенко, Яремчук, автогол
|
2018
|
Россия
|
5
|
11
|
Черышев-4, Дзюба-3, Газинский, Головин, Мариу Фернандес, автогол
|
1966
|
Англия
|
6
|
10
|
Поркуян-4, Малофеев-3, Численко-2, Банишевский
|
1962
|
Чили
|
4
|
9
|
В.Иванов-4, Понедельник-2, Численко-2, Мамыкин
|
1994
|
США
|
3
|
7
|
Саленко-6, Радченко
|
1982
|
Испания
|
5
|
7
|
Балтача, Баль, Блохин, Гаврилов, Оганесян, Чивадзе, Шенгелия
|
1970
|
Мексика
|
4
|
6
|
Бышовец-4, Асатиани, Хмельницкий
|
1958
|
Швеция
|
5
|
5
|
Ильин-2, А.Иванов, В.Иванов, Симонян
|
1990
|
Италия
|
3
|
4
|
Добровольский, Заваров, Зыгмантович, Протасов
|
2002
|
Корея/Япония
|
3
|
4
|
Бесчастных, Карпин, Сычев, Титов
|
2014
|
Бразилия
|
3
|
2
|
Кержаков, Кокорин