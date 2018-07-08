До рекорда ЧМ-1986 России не хватило одного гола

На чемпионате мира-2018 футболисты сборной России забили 11 мячей, что на один меньше, чем на самом результативном для отечественных команд турнире 1986 года. Тогда сборная СССР под руководством Валерия Лобановского в четырех встречах поразила ворота соперников 12 раз. Самым неудачным для нашей атаки был ЧМ-2014. В Бразилии сборная России забила всего два мяча. (Кирилл БУРДАКОВ)

Сколько сборные СССР/России забивали на ЧМ

Год Страна Матчи Голы Авторы голов 1986 Мексика 4 12 Беланов-4, Алейников, Блохин, Заваров, Рац, Родионов, Яковенко, Яремчук, автогол 2018 Россия 5 11 Черышев-4, Дзюба-3, Газинский, Головин, Мариу Фернандес, автогол 1966 Англия 6 10 Поркуян-4, Малофеев-3, Численко-2, Банишевский 1962 Чили 4 9 В.Иванов-4, Понедельник-2, Численко-2, Мамыкин 1994 США 3 7 Саленко-6, Радченко 1982 Испания 5 7 Балтача, Баль, Блохин, Гаврилов, Оганесян, Чивадзе, Шенгелия 1970 Мексика 4 6 Бышовец-4, Асатиани, Хмельницкий 1958 Швеция 5 5 Ильин-2, А.Иванов, В.Иванов, Симонян 1990 Италия 3 4 Добровольский, Заваров, Зыгмантович, Протасов 2002 Корея/Япония 3 4 Бесчастных, Карпин, Сычев, Титов 2014 Бразилия 3 2 Кержаков, Кокорин

Сборная России на чемпионате мира по футболу