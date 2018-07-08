01:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

До рекорда ЧМ-1986 России не хватило одного гола


На чемпионате мира-2018 футболисты сборной России забили 11 мячей, что на один меньше, чем на самом результативном для отечественных команд турнире 1986 года. Тогда сборная СССР под руководством Валерия Лобановского в четырех встречах поразила ворота соперников 12 раз. Самым неудачным для нашей атаки был ЧМ-2014. В Бразилии сборная России забила всего два мяча. (Кирилл БУРДАКОВ)

Сколько сборные СССР/России забивали на ЧМ

Год

Страна

Матчи

Голы

Авторы голов

1986

Мексика

4

12

Беланов-4, Алейников, Блохин, Заваров, Рац, Родионов, Яковенко, Яремчук, автогол

2018

Россия

5

11

Черышев-4, Дзюба-3, Газинский, Головин, Мариу Фернандес, автогол

1966

Англия

6

10

Поркуян-4, Малофеев-3, Численко-2, Банишевский

1962

Чили

4

9

В.Иванов-4, Понедельник-2, Численко-2, Мамыкин

1994

США

3

7

Саленко-6, Радченко

1982

Испания

5

7

Балтача, Баль, Блохин, Гаврилов, Оганесян, Чивадзе, Шенгелия

1970

Мексика

4

6

Бышовец-4, Асатиани, Хмельницкий

1958

Швеция

5

5

Ильин-2, А.Иванов, В.Иванов, Симонян

1990

Италия

3

4

Добровольский, Заваров, Зыгмантович, Протасов

2002

Корея/Япония

3

4

Бесчастных, Карпин, Сычев, Титов

2014

Бразилия

3

2

Кержаков, Кокорин
Россия - Хорватия

Сборная России на чемпионате мира по футболу

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче против Хорватии?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
Материалы других СМИ