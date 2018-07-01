20:51 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

До Черчесова в плей-офф ЧМ побеждал только Морозов


Станислав Черчесов – второй специалист, работающий с командами СССР и России, которому удалось победить в матчах на вылет в рамках чемпионата мира. До сегодняшнего дня наша команда всего однажды побеждала в плей-офф. В четвертьфинале ЧМ-1966 команда Николая Морозова со счетом 2:1 переиграла венгров. Остальные тренеры нашей сборной неизменно останавливались в первом же раунде плей-офф. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи сборной СССР в плей-офф чемпионатов мира

Дата

Тренер

Город

Стадия

Соперник

19.06.1958

Гавриил КАЧАЛИН

Стокгольм

1/4 финала

Швеция – 0:2

10.06.1962

Гавриил КАЧАЛИН

Арика

1/4 финала

Чили – 1:2

23.07.1966

Николай МОРОЗОВ

Сандерленд

1/4 финала

Венгрия – 2:1

25.07.1966

Николай МОРОЗОВ

Ливерпуль

1/2 финала

ФРГ – 1:2

28.07.1966

Николай МОРОЗОВ

Лондон

За 3-е место

Португалия – 1:2

14.06.1970

Гавриил КАЧАЛИН

Мехико

1/4 финала

Уругвай – 0:1 (д.в.)

15.06.1986

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Леон

1/8 финала

Бельгия – 3:4 (д.в.)

01.07.2018

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Москва

1/8 финала

Испания – 1:1 (пен. – 4:3)

Итого: +1=1-6, мячи 9-15.

Испания - Россия

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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