До Черчесова в плей-офф ЧМ побеждал только Морозов

Станислав Черчесов – второй специалист, работающий с командами СССР и России, которому удалось победить в матчах на вылет в рамках чемпионата мира. До сегодняшнего дня наша команда всего однажды побеждала в плей-офф. В четвертьфинале ЧМ-1966 команда Николая Морозова со счетом 2:1 переиграла венгров. Остальные тренеры нашей сборной неизменно останавливались в первом же раунде плей-офф. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи сборной СССР в плей-офф чемпионатов мира

Дата Тренер Город Стадия Соперник 19.06.1958 Гавриил КАЧАЛИН Стокгольм 1/4 финала Швеция – 0:2 10.06.1962 Гавриил КАЧАЛИН Арика 1/4 финала Чили – 1:2 23.07.1966 Николай МОРОЗОВ Сандерленд 1/4 финала Венгрия – 2:1 25.07.1966 Николай МОРОЗОВ Ливерпуль 1/2 финала ФРГ – 1:2 28.07.1966 Николай МОРОЗОВ Лондон За 3-е место Португалия – 1:2 14.06.1970 Гавриил КАЧАЛИН Мехико 1/4 финала Уругвай – 0:1 (д.в.) 15.06.1986 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Леон 1/8 финала Бельгия – 3:4 (д.в.) 01.07.2018 Станислав ЧЕРЧЕСОВ Москва 1/8 финала Испания – 1:1 (пен. – 4:3)

Итого: +1=1-6, мячи 9-15.