До Черчесова в плей-офф ЧМ побеждал только Морозов

Станислав Черчесов – второй специалист, работающий с командами СССР и России, которому удалось победить в матчах на вылет в рамках чемпионата мира. До сегодняшнего дня наша команда всего однажды побеждала в плей-офф. В четвертьфинале ЧМ-1966 команда Николая Морозова со счетом 2:1 переиграла венгров. Остальные тренеры нашей сборной неизменно останавливались в первом же раунде плей-офф. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи сборной СССР в плей-офф чемпионатов мира
|
Дата
|
Тренер
|
Город
|
Стадия
|
Соперник
|
19.06.1958
|
Гавриил КАЧАЛИН
|
Стокгольм
|
1/4 финала
|
Швеция – 0:2
|
10.06.1962
|
Гавриил КАЧАЛИН
|
Арика
|
1/4 финала
|
Чили – 1:2
|
23.07.1966
|
Николай МОРОЗОВ
|
Сандерленд
|
1/4 финала
|
Венгрия – 2:1
|
25.07.1966
|
Николай МОРОЗОВ
|
Ливерпуль
|
1/2 финала
|
ФРГ – 1:2
|
28.07.1966
|
Николай МОРОЗОВ
|
Лондон
|
За 3-е место
|
Португалия – 1:2
|
14.06.1970
|
Гавриил КАЧАЛИН
|
Мехико
|
1/4 финала
|
Уругвай – 0:1 (д.в.)
|
15.06.1986
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Леон
|
1/8 финала
|
Бельгия – 3:4 (д.в.)
|
01.07.2018
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
Москва
|
1/8 финала
|
Испания – 1:1 (пен. – 4:3)
Итого: +1=1-6, мячи 9-15.