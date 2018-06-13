Дни матчей сборной России не станут выходными

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил "СЭ", что дни матчей сборной России на домашнем чемпионате мира не будут обьявлены выходными. 5 июня с соответствующей инициативой выступил член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев.

– Мы в Думе выступили с такой инициативой. Но, к сожалению, Правительство никак не отреагировало на наше предложение, промолчало, – сказал Свищев.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Россияне в групповом турнире домашнего турнира сыграют в с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена). (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Россия - Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча - 14 июня 2018 в 18.00

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи