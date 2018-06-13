11:13 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дни матчей сборной России не станут выходными

Болельщики сборной России. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Болельщики сборной России. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил "СЭ", что дни матчей сборной России на домашнем чемпионате мира не будут обьявлены выходными. 5 июня с соответствующей инициативой выступил член исполкома РФС, вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев.

– Мы в Думе выступили с такой инициативой. Но, к сожалению, Правительство никак не отреагировало на наше предложение, промолчало, – сказал Свищев.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Россияне в групповом турнире домашнего турнира сыграют в с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена). (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Россия - Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча - 14 июня 2018 в 18.00

Россия - Саудовская Аравия

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