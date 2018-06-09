Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи объявлены выходными

Глава города Сочи Анатолий Пахомов подписал распоряжение, согласно которому дни проведения матчей чемпионата мира по футболу на курорте будут выходными, информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Мера предпринята в целях оптимального функционирования объектов жизнедеятельности и снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру в дни проведения матчей.
"Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Сочи, принять решение об установлении в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в городе 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля 2018 года выходными днями", – говорится в распоряжении.
В будние дни в Сочи пройдут три из шести матчей ЧМ: 15 июня (пятница), 18 июня (понедельник) и 26 июня (вторник). Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180609/1137800494.html