Дмитрий Сычев: "Возвращением Игнашевича в сборную России не удивлен ни капли"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев не удивлен тем, что опытный защитник Сергей Игнашевич принял приглашение вернуться в национальную команду перед домашним чемпионатом мира.

Игнашевич, которому в июле исполнится 39 лет, был вызван в сборную России для подготовки кдомашнему чемпионату мира-2018 вместо получившего травму защитника "Рубина" Руслана Камболова.

- Возвращению Игнашевича не удивлен ни капли, - цитирует "РИА Новости" Сычева. - Он большой профессионал с огромным опытом, может принести пользу на чемпионате мира, искренне так считаю.

Мы верим в лучшее. Давайте сначала загадаем выход из группы, а дальше – как получится.