14:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дмитрий Сычев: "Возвращением Игнашевича в сборную России не удивлен ни капли"


Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев не удивлен тем, что опытный защитник Сергей Игнашевич принял приглашение вернуться в национальную команду перед домашним чемпионатом мира.

Игнашевич, которому в июле исполнится 39 лет, был вызван в сборную России для подготовки кдомашнему чемпионату мира-2018 вместо получившего травму защитника "Рубина" Руслана Камболова.

- Возвращению Игнашевича не удивлен ни капли, - цитирует "РИА Новости" Сычева. - Он большой профессионал с огромным опытом, может принести пользу на чемпионате мира, искренне так считаю.

Мы верим в лучшее. Давайте сначала загадаем выход из группы, а дальше – как получится.

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Вызов Сергея Игнашевича в сборную перед ЧМ-2018 - это...
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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180519/1137095541.html

Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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