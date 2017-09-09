Дмитрий Сычев: "Сыграю ли в новых "Лужниках" как профессиональный футболист? Жизнь покажет!"

Бывший нападающий сборной России, игрок команды ПФЛ "Казанка" Дмитрий Сычев, присутствовавший сегодня на мастер-классе для детей в новых "Лужниках", поделился эмоциями от арены, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
– Шикарный стадион. Просто другой мир, - отметил Сычев.
– В старых "Лужниках" вы играли неоднократно. Теперь они сильно изменились?
– Очень сильно. Говорю же – попал в другой мир. Совершенно другие впечатления и ощущения. Первым делом бросается в глаза отсутствие беговых дорожек, ненавистных всем болельщикам и игрокам тоже! (смеется). Трибуны так близко к полю, что энергетика чувствуется даже сейчас.
– Сами мечтаете тут еще сыграть как профессиональный футболист?
– Жизнь покажет!
Сычёв: "Новые Лужники – просто другой мир!" pic.twitter.com/2519eUPJl6– Mike Goncharov (@gribo4ki) 9 сентября 2017 г.
Andrey6201
Там сегодня наливают что-ли всем без разбора?
14:44