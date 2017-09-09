Дмитрий Сычев: "Сыграю ли в новых "Лужниках" как профессиональный футболист? Жизнь покажет!"

Бывший нападающий сборной России, игрок команды ПФЛ "Казанка" Дмитрий Сычев, присутствовавший сегодня на мастер-классе для детей в новых "Лужниках", поделился эмоциями от арены, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Шикарный стадион. Просто другой мир, - отметил Сычев.

– В старых "Лужниках" вы играли неоднократно. Теперь они сильно изменились?

– Очень сильно. Говорю же – попал в другой мир. Совершенно другие впечатления и ощущения. Первым делом бросается в глаза отсутствие беговых дорожек, ненавистных всем болельщикам и игрокам тоже! (смеется). Трибуны так близко к полю, что энергетика чувствуется даже сейчас.

– Сами мечтаете тут еще сыграть как профессиональный футболист?

– Жизнь покажет!